Sono più di 3mila i 12-19enni che hanno già aderito all’iniziativa regionale “La Notte è Giovane”. C’è però ancora possibilità di prenotarsi, in particolare nelle giornate di sabato e domenica, per poter effettuare la vaccinazione anti-Covid durante le aperture straordinarie in programma tra le ore 20 e le 24.

La ASL Bari ha messo a disposizione complessivamente 16 hub, distribuiti nelle tre giornate – venerdì 14 gennaio, sabato 15 e domenica 16 – dedicate alle somministrazioni anti-Covid per la fascia di età 12-19 anni. Un’ulteriore opportunità offerta ad una generazione che, aderendo massicciamente alla campagna, ha sinora dimostrato grande senso di responsabilità: il 93% ha ricevuto almeno la prima dose (79% il dato Italia), l’89% ha ultimato il ciclo primario (rispetto al 75,5% nazionale) e il 24% di chi lo ha completato da quattro mesi ha anche fatto la dose “booster”.

Nella città di Bari, dunque, porte aperte a ragazze e ragazzi nell’Hub Fiera del Levante Bari in tutte e tre le serate, da venerdì a domenica.

Stessa disponibilità ad Alberobello (via Confine), nell’ex scuola media Nitti di Sammichele di Bari (via della Repubblica) e nel Palazzetto dello Sport di Triggiano (via Ferrari). Seduta vaccinale doppia (venerdì e sabato) negli hub di Terlizzi (Palachicoli – via Cappella dei Chicoli), Ruvo di Puglia (via Volta) e Bitonto (Scuola media Rutigliano – via Moschetta).

Venerdì sera i giovanissimi potranno vaccinarsi nel Palazzetto di Altamura (via Manzoni), nella Fiera di San Giorgio a Gravina in Puglia (via Spinazzola), a Mola di Bari (c/o SISP via Canudo) e a Noicattaro (CAG Giardini Matteotti). Sabato, infine, seduta straordinaria nello Stadio dell’Atletica di Molfetta (via D’Acquisto), nel Palasport D’Aprile di Polignano (via Conversano), a Capurso (via Valenzano) e Monopoli (via Arenazza), mentre nell’hub di Corato (via Sant’Elia) sarà possibile vaccinarsi soltanto domenica.

