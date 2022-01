“Non possiamo permettere che nulla metta in discussione gli attuali livelli di crescita perché solo attraverso il pieno sostegno dell’economia potremo recuperare quanto perso nel biennio della pandemia e lanciare il Paese verso un futuro di benessere a tutto tondo”. Lo afferma il Segretario del Pd Puglia on. Marco Lacarra.

“Oggi l’emergenza non è solo quella sanitaria. C’è un’altra minaccia cui prestare attenzione: l’aumento del costo dell’energia che preme sulle famiglie e sulle imprese, gravando di più su quelle in maggiore difficoltà – continua – Per scongiurare il rischio di fare un pericoloso passo indietro è fondamentale che il Governo ascolti quanto il Partito Democratico chiede da tempo. Nuovi provvedimenti che rafforzino quanto fatto in questi mesi, per contenere gli aumenti e tendere così una mano all’imprenditoria e ai cittadini. Anche operando un nuovo scostamento di bilancio se necessario.”

