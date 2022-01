Non si placano le polemiche sull’evento di Capodanno organizzato al Petruzzelli. Dopo la sanzione agli operatori di sala che avevano organizzato il trenino, tanto discusso, e l’esposto in Procura da parte del sindacato dei lavoratori dello spettacolo, nuova bufera sull’evento in diretta su Canale 5. Durante la serata è stato commissionato un servizio catering per 300 persone, in un momento in cui – secondo quanto previsto dal decreto del Governo – era stata vietata qualsiasi consumazione in teatri, cinema o durante eventi. Un catering per 300 persone, per tecnici, dirigenti, addetti ai lavori. Non sono quindi mancate le polemiche, soprattutto da parte del mondo degli artisti, dei dj e delle discoteche, costrette alla chiusura a causa dell’incremento dei contagi.

