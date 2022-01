Flash mob questa mattina davanti all’ospedale della Fiera del Levante di Fratelli di Italia e di Gioventù nazionale, rappresentata dal presidente nazionale Andrea Piepoli.

“Chiediamo le dimissioni di Michele Emiliano – spiega il parlamentare di Fratelli di Italia, Marcello Gemmato – si è scoperto grazie alla magistratura un sistema di corruttela. Siamo solidali con la magistratura, chiediamo di andare fino in fondo. Abbiamo alle nostre spalle oggi questa cattedrale nel deserto. Un ospedale – continua Gemmato – costruito per 14 posti di terapia intensiva che da costare 7,5 milioni di euro è costato 20 milioni di euro. Paghiamo 130mila euro al mese di fitto ad un privato per questa cattedrale del deserto. Le indagini ci iniziano a dimostrare quello che sospettavamo: il sistema consolidato di corruttela. Noi non sentiamo da parte di Emiliano e del Pd una levata di scudi, questo silenzio ci convince ancora di più del fatto che si debbano chiedere le dimissioni, perché è sua la responsabilità politica”, conclude Gemmato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.