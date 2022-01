“Il presidente Mattarella ha nominato Renzo Arbore Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana”. Lo si legge sul profilo Twitter del Quirinale.

Renzo Arbore è il padre dell’Orchestra Italiana, re dello swing made in Italy. La sua lunga carriera lo ha visto prima alla radio con Bandiera Gialla e Alto Gradimento, poi in tv con Speciale per voi, L’altra domenica, Quelli della notte, Indietro tutta. E’ arrivato secondo a Sanremo con Il clarinetto, ha girato i film Il Papocchio e FF. SS e ha lanciato in tv più di 100 personaggi, da Benigni a Frassica.

