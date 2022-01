Un ventunenne è stato arrestato ai domiciliari, per l’ordinanza di custodia cautelare, con l’accusa di istigazione alla corruzione. Avrebbe cercato di convincere un infermiere a simulare la vaccinazione in cambio di denaro, nell’hub vaccinale di Fasano, in provincia di Brindisi.

Il giovane, in un’altra occasione e sempre a Fasano, avrebbe anche presentato un presunto falso certificato di esenzione vaccinale rilasciato in un’altra regione per cercare di indurre la struttura sanitaria a validarne i contenuti anche in Puglia. Lo scopo era quello, secondo gli investigatori, di ottenere il Green Pass rafforzato, inducendo però un incaricato di pubblico servizio a compiere un atto contrario ai suoi doveri.

Le indagini della Procura di Brindisi, delegate ai carabinieri di Fasano, sono partite a seguito di denuncia presentata dalla responsabile dell’hub vaccinale. Nel disporre l’ordinanza il gip ha evidenziato il pericolo di reiterazione, sottolineando la “pervicacia” dell’indagato tale da rappresentare “un serio pericolo per la salute pubblica”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.