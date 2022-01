Incidente questa sera sulla statale 172 all’altezza di Turi. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Tre i feriti, due in codice rosso (ci sarebbe anche una bambina) e uno in codice giallo. Traffico momentamente interrotto per consentire i rilievi del caso e i soccorsi.

