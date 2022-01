La street art omaggia Niccolò Piccinni. “Per il compleanno del nostro musicista e compositore l’artista barlettano Kris Rizek ha realizzato in strada Sagges a Bari vecchia un murale a lui dedicato. Buon compleanno Maestro!”. Lo scrive sui social la consigliera con delega al Patrimonio storico-artistico Micaela Paparella.

La città rendere omaggio al maestro Niccolò Piccinni, il grande musicista e compositore nato a Bari nel 1728 e formatosi al Conservatorio di Napoli che nel Settecento contribuì ad innovare l’opera buffa riscuotendo poi grandissimo successo in Francia, alla corte della Regina Maria Antonietta (1776).

L’artista – Kris Rizek arriva da Barletta, nasce prima come skater e poi come writer, nei primi anni 90 contribuisce a costruire la scena pugliese della graffiti’s art dipingendo in ogni dove. Con il suo stile e le numerose opere in giro per l’Italia, si guadagnerà con il tempo la stima e rispetto di tutta la scena underground di quegli anni, diventando punto di riferimento per molte generazioni successive. Ambientalismo, diritti umani, libertà di espressione, antimilitarismo, ironia, contraddizione, sono le chiavi di lettura delle sue opere.

