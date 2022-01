Ricchi di sali minerali ed energetiche, oggi in tavola portiamo i pistacchi, semi oleosi ricchi di proprietà alleate della salute, soprattutto per chi pratica sport. I pistacchi, in particolare, sono una fonte preziosa di energia, se inseriti in un piano alimentare controllato, questi ultimi possono essere un vero toccasana utile per rinvigorire in casi di stanchezza, ma non solo.

I pistacchi aiutano a mantenere sotto controllo il livello di colesterolo nel sangue contribuendo a prevenire disturbi cardiovascolari e, inoltre, risultano essere dei veri e propri antiossidanti naturali. Tra le altre proprietà non si possono non citare quelle relative ai tempi antichi, durante i quali erano utilizzati per curare addirittura mal di denti e disturbi legati a fegato, pelle e occhi. Ma le proprietà dei pistacchi non finiscono qui, questi ultimi sono infatti ottima fonte di vitamine, fibre e Omega 6 e 9, alleati preziosi della memoria.

Tra le altre proprietà preziose ci sono anche vitamine idrosolubili e liposolubili, tra queste in particolare spiccano le vitamine del gruppo E, A e K, antiemorragiche. Infine, per non farsi mancare proprio nulla, i pistacchi sono ricchi di zinco, selenio, potassio, magnesio e fosforo e, se consumati con moderazione (anche per via del loro alto potere calorico) contribuiscono ad eliminare le tossine dal corpo prevenendo o curando stipsi e stitichezza, contribuendo per tanto a limitare le possibilità cancerogenesi all’interno dell’intestino crasso. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

SPAGHETTI AL FORNO CON PISTACCHI, POMODORI SECCHI E PHILADELPHIA

Versare in una ciotola 200 grammi di Philadelphia, basilico, 50 grammi di pistacchi, parmigiano e pecorino, olio extra vergine di oliva, sale e pepe. Frullare per bene il tutto. A parte, fate rosolare in padella uno spicchio d’aglio. Bagnatelo appena d’olio, aggiungete successivamente dei pomodorini secchi tagliati a metà. Nel frattempo, in acqua bollente, fate cuocere gli spaghetti. Non appena pronti, aggiungete gli spaghetti e la crema precedentemente preparata nella padella, fate mantecare aggiungendo altre foglie di basilico, granella di pistacchi e vino rosso. Infine, disponete su una teglia da forno gli spaghetti, tagliate a tocchetti della mozzarella e spargetela sugli spaghetti aggiungendo infine del pangrattato e irrorando con dell’olio. Fate cuocere con il grill per una decina di minuti.

ROLLON DI PANE CON PISTACCHIO E SALMONE

Mescolate in una ciotola del latte con un filo d’olio e un pizzico di sale. A parte, tagliate il pane in fette sottilissime. Successivamente bagnatele nel latte. Arrotolate le fette facendo prendere loro la forma di cannoli. Lasciate poi essiccare in forno a 150° circa per una decina di minuti al massimo. Una volta pronte, lasciatele raffreddare e occupatevi del ripieno. Setacciate dello yogurt greco (o della ricotta), aggiungendo ad esso del parmigiano reggiano e del sale. Unite il salmone tagliato a straccetti (se non vi piace crudo potete anche cuocerlo leggermente in padella) e amalgamate per bene. Lasciate raffreddare conservando in frigorifero per almeno un’oretta. A parte, aiutandovi con un frullatore, tritate i pistacchi con del parmigiano reggiano e un cucchiaino di olio fino a quando non avrete ottenuto una crema omogenea e densa. Farcite infine i rotoli di pane con la crema Infine, accompagnate con il pesto di pistacchi i rollon.

Foto Pixabay

