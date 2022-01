È stata trovata senza vita nella sua casa a Valencia, Sara Scrimieri, 33 anni di Galatina. Sarà si era trasferita in Spagna nel 2018. A trovare la ragazza alcune amiche preoccupate di non averla sentita per un giorno. Le ragazze hanno così chiamato la polizia e i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta dell’appartamento. L’autopsia ne ha già accertato la morte naturale. La sua famiglia è partita per la Spagna per riportare in Italia la salma. (Foto facebook)

