Nella giornata di sabato, 15 gennaio 2022, è stata denunciata presso la Stazione dei Carabinieri di Mesagne (Brindisi) la scomparsa della signora Angela Grande, nata a Mesagne il due aprile 1955. Lo comunica la Prefettura di Brindisi in una nota. La Prefettura fa sapere che è stato “attivato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse. Le ricerche sono tuttora in corso, coordinate dalla Prefettura di Brindisi e vedono impegnate numerose pattuglie delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale di Mesagne. Sono operative unità cinofile dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana, coadiuvate anche da alcuni volontari delle locali associazioni di protezione civile”.

Rimasta coinvolta in un incidente stradale per le vie di Oria (Brindisi), mentre procedeva a bordo della sua auto la donna era stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Francavilla Fontana (Brindisi). Quella stessa sera avrebbe firmato il modulo di dimissioni e si sarebbe fatta accompagnare da un parente presso la sua abitazione in via Alcide De Gasperi, nel quartiere Seta a Mesagne (Brindisi), dove vive da sola, essendo vedova senza figli. Da quel momento se ne sono perse le tracce.

Nel suo appartamento sono stati trovati tutti gli effetti personali, anche il telefonino. La donna sarebbe uscita a piedi. Tanti i messaggi di ricerche attivati sui social.

