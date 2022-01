Morto giovane rap di Terlizzi, Davide Biscotti, conosciuto come “Zio Felp”, a causa di un incendio scoppiato a Saint Pierre d’Alibigny, in Francia. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Biscotti, 35 anni, si trovava all’interno del suo furgone, adibito a camper, in un’area di sosta in cui avevano parcheggiato diversi altri camperisti. Per cause ancora non precisate, il furgone ha preso fuoco. Per lui e per il suo cane non c’è stato nulla da fare. I familiari del 35enne sono immediatamente partiti alla volta della Francia per il riconoscimento del corpo. Tantissimi i messaggi di cordoglio per il giovane artista che vantava tante collaborazioni, tra cui anche Caparezza.(foto facebook)

