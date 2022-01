Il mercato coperto di San Girolamo è in stato di degrado. Lo scrivono a chiare lettere sulla pagina Facebook del Comitato di quartiere. “La presenza di una struttura mercatale coperta in un contesto territoriale come il nostro – scrivono – sarebbe decisamente positiva se non fosse abbandonata al suo destino da parte dell’amministrazione ed ecco che l’incuria e le intemperie hanno danneggiato la struttura creando all’interno allagamenti quando piove, con notevoli disagi sia per gli operatori che per i fruitori.

Sono anni che denunciamo e sollecitiamo interventi da parte dell’amministrazione ma è un continuo rimpallo, della serie “non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”! Scommettiamo che poco prima delle prossime elezioni comunali qualcuno si farà vivo e si muoveranno le “acque”??? Noi aspettiamo ancora di essere contattati. Ma non erano loro quelli che ascoltano i rappresentanti dei cittadini??? Forse solo i loro “amici”?”

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.