Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Pellegrini e via Giulio Petroni, nel rione Carrassi. Un’auto è andata a finire persino sull’altro veicolo. Sul posto i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al transito fin quando non saranno rimosse le auto.

