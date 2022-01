L’insegna dopo decenni, è andata via già sabato scorso. Il Palace Hotel, lo storico albergo di Bari, pezzo pezzo sta sparendo. Da sabato scorso sono iniziate le operazioni di smantellamento, in vista della scadenza, prevista per questa mattina, intimata alla azienda che aveva in gestione l’immobile.

Solo qualche giorno fa si è riunito un tavolo alla Regione Puglia per discutere del futuro dello storico albergo di Bari, alla quale ha partecipato anche il sindaco Antonio Decaro. Di fatto, almeno al momento non è stato previsto un piano di riconversione dell’albergo. Intanto il futuro degli 88 dipendenti dell’ex Palace è incerto. Oggi alla Regione Puglia è previsto un altro incontro.

