Lampioni “mangiati” dalla ruggine o distrutti: ecco in che condizioni versano alcuni lampioni del lungomare di Bari. La denuncia è di un lettore di Borderline24, Michelangelo Nitri, che ha inviato una serie di scatti sulle condizioni in cui si trovano i tradizionali lampioni della città, simbolo del lungomare. “Uno dei più bei lungomari d’Italia ammirato da tanti turisti non merita questo scempio”, denuncia Nitri.

