I consultori della ASL incontrano le donne. Da gennaio fino a giugno il Distretto Socio Sanitario di Bari ha organizzato una serie di giornate dedicate a incontri informativi, di prevenzione e conoscenza su tematiche di salute che coinvolgono direttamente il mondo femminile: dalla contraccezione, alla gravidanza, dalla salute materna dopo il parto all’allattamento. L’obiettivo delle iniziative è sostenere la donna in alcuni passaggi fondamentali della propria vita e favorire l’avvio di una relazione positiva tra madre e figlio.

“I consultori familiari – spiega la Rosa Porfido, Direttrice del Distretto Unico di Bari – nell’ambito delle articolazioni organizzative del Distretto sono i servizi che sostengono le donne in molteplici passaggi fondamentali della vita e nella costruzione del benessere. Dal pensiero condiviso di tutta la comunità degli operatori consultoriali, comunità non a caso a forte prevalenza femminile – prosegue Porfido – è nata la volontà di organizzare forme di sostegno, anche innovative, che possano supportare le donne nell’esprimere con maggiore consapevolezza la loro identità femminile e di persone”.

E’ fitto il calendario degli incontri messo a punto dalla rete consultoriale di Bari: si comincia mercoledì 19 gennaio alle ore 16.15 con l’iniziativa “Allattiamo?”, in programma presso il consultorio del quartiere San Paolo. Si tratta di un momento di confronto rivolto alle future o neo mamme che hanno bisogno di informazioni, consigli e indicazioni su come affrontare e gestire l’allattamento al seno e sui benefici che da esso ne derivano. Il secondo appuntamento – sempre con l’allattamento – è per il 26 gennaio e a seguire il prossimo 11 maggio 2022.

“Stiamo vivendo una fase storica estremamente complessa caratterizzata tra l’altro da una significativa riduzione della natalità – commenta Marina Provenzano, coordinatrice dei consultori del Distretto di Bari – la pandemia e il maggiore isolamento sociale che ne è conseguito ha acuito le difficoltà delle donne e dei loro nuclei familiari. Per questo abbiamo organizzato queste iniziative per essere più vicini – aggiunge Provenzano – ai bisogni delle famiglie”.

Di seguito il calendario degli incontri a tema:

Allattiamo?

19 e 26 gennaio

11 maggio

Dalle 16.45 alle 18.15

Consultorio Familiare San Paolo (via Cacudi, 31 Bari)

Per iscrizioni tel 0805843868/email: consultorio.barisanpaolo@asl.bari.it

Gravidanza interrotta

9 e 23 febbraio

25 maggio

Dalle 16.45 alle 18.15

Consultorio Familiare San Paolo (via Cacudi, 31 Bari)

Per iscrizioni tel 0805843868/email: consultorio.barisanpaolo@asl.bari.it

Salute materna post partum

9 e 23 marzo

8 giugno

Dalle 16.45 alle 18.15

Consultorio Familiare San Paolo (via Cacudi, 31 Bari)

Per iscrizioni tel 0805843868/email: consultorio.barisanpaolo@asl.bari.it

Contraccezione

13 e 27 aprile

22 giugno 2022

Dalle 16.45 alle 18.15

Consultorio Familiare San Paolo (via Cacudi, 31 Bari)

Per iscrizioni tel 0805843868/email: consultorio.barisanpaolo@asl.bari.it

Massaggio neonatale

4 marzo 2022

Dalle 12 alle 13.15

Consultorio Bari- Picone Poggiofranco (via Caduti di via Fani, 25)

Per iscrizioni Tel. 080 5842039/ email: consultorio.baripicone@asl.bari.it

Agli incontri si potrà accedere solo previa iscrizione e con Green Pass rafforzato nel rispetto delle norme di sicurezza e anti contagio previste dai protocolli nazionali e regionali.

