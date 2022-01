Incidente stradale sulla statale 16 direzione sud all’altezza di Carrassi. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e non è stato reso noto se ci sono feriti. Una lunga fila di auto però ha reso necessario l’intervento della polizia locale che invita a moderare la velocità.

Il consiglio è – per chi è diretto in direzione Sud – di uscire in via Bruno Buozzi, percorrere via Glomerelli, viale Tatarella e riprendere quindi la statale 16.

