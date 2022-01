“Credo che abbiamo raggiunto il picco della pandemia dopo la befana, ne stiamo uscendo. Lo penso proprio”. E’ quanto dichiarato dall’epidemiologo, ex assessore alla Sanità pugliese, Pierluigi Lopalco nel corso di un intervento al programmo radiofonico Un giorno da Pecora, su Rai Radio 1.

“La pandemia potrebbe non esserci già più il mese prossimo in cui questa situazione non ci sarà più” – ha proseguito sottolineando di non voler fare previsioni troppo ottimistiche. “Credo – ha aggiunto ancora – che in primavera potremo fare i conti con una situazione nuova, con la popolazione in gran parte vaccinata oppure entrata in contatto con il virus” – ha specificato.

Lopalco è intervenuto anche sulla possibilità di togliere o meno le mascherine a partire dal mese di marzo. Sulla questione ha dichiarato che potrebbe essere possibile “ma dobbiamo aspettare i dati”. Infine, l’ex assessore ha aggiunto un commento sull’obbligo di tampone per i vaccinati con tre dosi. “Io sarei per abolirlo del tutto, anche per positivi, dopo cinque giorni, a patto che non abbiano avuto sintomi” – ha concluso.

