In tutta la Puglia potrebbero essere i giorni più gelidi del 2022, quelli tra mercoledì 19 e sabato 22 gennaio. Infatti secondo i principali portali di previsioni e le indicazioni del meteo europeo ECMWF (immagine in basso), è in arrivo aria fredda dalla Russia che potrebbe portare piogge e nevicate anche sulla costa.

Le temperature minime a Bari scenderanno quasi fino allo zero nella mattinata di giovedì 20 gennaio, per poi risalire durante la giornata con vento di maestrale moderato e piogge isolate. Le nevicate potrebbero raggiungere anche le coste oltre a tutte le alture della regione. (Foto repertorio)

