Perse le tracce di un 24enne a Barletta. La polizia, in queste ore, ha attivato la ricerca per Michele Cilli, scomparso sabato scorso, dopo che aveva trascorso la serata con gli amici in un locale vicino al quale aveva parcheggiato l’auto.

Dalle ore 1.30 di sabato notte, nessuno ha avuto più sue notizie. All’interno dell’auto è stato ritrovato il suo giubbotto. I suoi familiari hanno denunciato la scomparsa al commissariato locale diffondendo anche foto e descrizione del giovane sia sui social, sia alla trasmissione “Chi l’ha visto?”.

Cilli è alto un metro e settanta, porta occhiali con montatura nera e ha occhi e capelli castani. La sera in cui è scomparso indossava una camicia di jeans, pantaloni neri e una sciarpa dello stesso colore. Sulle mani ha un tatuaggio con la scritta “game over”. La mamma ha fatto un appello chiedendo a chiunque dovese incontrarlo di rivolgersi alla polizia.

