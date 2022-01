Tre zone prospicienti ai palazzi Arca di Bari saranno interessati da interventi di restyling: murale, panchine, alberi e fontane. Il progetto affidato all’architetto Mauro Saito prevede appunto la creazione di aree pedonali in via Crispi al Libertà, in viale delle Regioni al San Paolo e in via Archimede a Japigia.

“Sarà destinato – spiega il consigliere del Municipio I Umberto Carli – ad ospitare un’opera artistica tramite l’installazione di un innovativo mosaico digitale, una nuova pavimentazione, nuove sedute, un impianto di pubblica illuminazione e non per ultimo la permanenza della nostra fontana storica”.

Foto pubblicata da Umberto Carli

