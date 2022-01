Sono con ogni probabilità i giorni più freddi del 2022. L’aria fredda dalla Russia che potrebbe portare piogge e nevicate anche sulla costa in alcune zone della Puglia, non ha intaccato la bellezza della costa nel Barese.

Questa mattina i cittadini del quartiere a sud di Bari hanno pubblicato delle foto simboliche nella pagina social del Comitato Torre a Mare: “La nostra Meraviglia, i nostri colori. Oggi 20 gennaio è così”. Negli scatti c’è tutto lo spettacolo naturale, acqua cristallina e mare piatto.

Previsioni meteo – In questi prossimi giorni, almeno fino al 23 gennaio, in Puglia le temperature minime scendono quasi fino allo zero, per poi risalire durante la giornata. Si attendono vento di maestrale moderato e piogge isolate. Le nevicate potrebbero raggiungere anche le coste oltre.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.