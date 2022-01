Vuoi sottoporti a un tampone rapido preventivo anticovid? La Croce Rossa di Bari ha attivato un servizio straordinario di screening anti covid a prezzo calmierato di 10 euro per il giorno 21 gennaio 2022 dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

“Ti aspettiamo, previo appuntamento al numero +39 327 317 7338 o online forms.gle/6Dha1UeLEux8AsTd6, in piazza Mercantile n. 47 a Bari per effettuare il tampone rapido. Per maggiori info/FAQ https://bit.ly/3qvP5An

“Nota bene, non rilasciamo green pass in quanto trattasi di una mera attività di screening straordinario”, la precisazione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.