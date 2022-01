Continuano i lavori di eliminazione del passaggio a livello in via Coppa di Bari, nelle vicinanze del cimitero e del campo da calcio del quartiere Torre a Mare. “Eliminare questo passaggio a livello significa dare una risposta in termini di sicurezza all’intera viabilità del quartiere – spiega il presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti – Questo collegamento rappresenta un’importante soluzione per i tanti cittadini che raggiungono il nostro quartiere dalla vicina Noicattaro e un grosso sostegno per le attività commerciali della zona. Con questo intervento abbiamo ottenuto anche un grosso vantaggio dal punto di vista ambientale, riducendo il tasso di inquinamento atmosferico prodotto dalle auto in attesa del passaggio dei treni”.

I lavori attualmente in corso, interessano il raccordo viario tra via Coppa di Bari e lo svincolo per la SS 16 direzione Brindisi. Le delimitazioni esterne delle future rotatorie, sono già ben definite: a breve si passerà nella parte centrale della carreggiata. I lavori, seguiti dall’assessore Giuseppe Galasso, salvo imprevisti, si concluderanno nel mese di marzo-aprile e saranno eseguiti senza mai interdire il transito dei mezzi.

