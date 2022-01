“Il mercato di Santa Chiara di Bari è bellissimo. Però sarebbe opportuno predisporre i parcheggi per le auto dei clienti”. E’ una delle segnalazioni più comuni per la nuova area mercatale da 72 box in via Peucetia, nel cuore del quartiere Japigia.

I box da 30 metri quadri ciascuno, organizzati su percorsi paralleli interconnessi, seguono il modello più moderno del commercio urbano come indicato dall’amministrazione del sindaco Antonio Decaro. Ma dopo l’inaugurazione dello scorso 20 dicembre emergono i primi problemi a causa della scarsità di parcheggi, contesi tra clienti e residenti.

“È quasi impossibile trovare un posto auto. L’unico spazio disponibile dove sperare di parcheggiare è quello su via Peucetia difronte lo scarico merci del mercato, ma è presidiato da un parcheggiatore abusivo”. Servirebbe quindi un presidio costante di polizia locale.

I dettagli – Dei 72 box presenti, 66 sono stati destinati agli operatori, gli altri rimangono in attesa di nuovi progetti e assegnazioni. All’interno della struttura sono presenti i bagni per i mercatali e i clienti, ma anche una zona svago per i più piccoli.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.