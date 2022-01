La quarta ondata di contagi ha raggiunto un nuovo picco nelle cinque provincie della Puglia. Dopo la Bat (prima nella classifica nazionale), è la città metropolitana di Bari a far registrare numeri mai raggiunti in precedenza: un positivo in isolamento ogni 32 residenti. Nel dettaglio, secondo le statistiche di Gimbe sui dati del Ministero della Salute, l’incidenza settimanale è a quota 3.298 (ogni 100.000 abitanti) raggiungendo la settima posizione.

A fronte del picco della curva epidemiologica, la Puglia ha toccato il record di vaccinati: prima in Italia e terza regione rispetto alle medie dei singoli paesi europei. A Bari infatti si contano più di 12mila vaccinazioni in 24 ore, oltre 95mila negli ultimi sette giorni.

Particolarmente alta l’adesione degli over 50, col 97% di vaccinati con doppia dose, a fronte del 93% della popolazione over 12. Per quanto riguarda le dosi “booster”, previste per le persone over 12 che abbiano completato il ciclo primario da almeno quattro mesi, il 74% dei residenti ha già ricevuto il richiamo, una percentuale che sale all’86% per l’ampia fascia degli over 50 e al 93% per gli ultraottantenni.

