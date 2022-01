Scontro mortale tra Terlizzi e Ruvo, nel Barese. Due fratelli hanno perso la vita in seguito ad un terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio. Lo schianto, che ha riguardato un furgone Fiat Doblò e un camion, si è verificato in particolare intorno alle 15, sulla Provinciale 231, in direzione Nord.

Sul posto immediato l’intervento delle autoambulanze, dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere. Niente da fare per i due ragazzi, uno di 30 l’altro di 40 anni, originari di Palazzo San Gervasio, Potenza. Le cause dello schianto non sono ancora chiare.

Oltre alle due vittime c’è anche un ferito. E’ stato trasportato con urgenza in ospedale in condizioni molto gravi. Diversi i disagi che si sono registrati alla circolazione rallentata per diverse ore.

Foto repertorio

