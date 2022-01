Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto: lo scontro a fuoco è avvenuto intorno alle 11.45 durante un inseguimento di un malvivente. Sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola, due dei quali avrebbe raggiunto altrettanti agenti: uno trasportato in codice rosso in ospedale per una ferita al torace e l’altro ferito di striscio è stato soccorso sul posto dal 118. Secondo le prime indiscrezioni l’operazione si è conclusa con l’arresto del malvivente.

