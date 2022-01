A Bari, il gruppo di cittadini volontari “Vieni con me” attivo su tutta la provincia ha promosso una tappa del primo Giro d’Italia di Plogging, che vedrà coinvolte migliaia di persone nella più lunga e grande iniziativa ambientale che unirà e legherà tutta Italia per tutto l’anno.

Partendo da Pordenone domenica 23 gennaio, per finire a Cagliari domenica 27 novembre 2022 sono previsti più di 45 incontri in altrettante città compreso il capoluogo pugliese, in programma il 2 ottobre 2022. La prima tappa pugliese sarà il 7 agosto a Bisceglie.

Cosa è il plogging? Correre o camminare raccogliendo i piccoli rifiuti che si incontrano sulla strada o sui sentieri. Si tratta di una pratica sportiva all’aperto nota sui social network, da praticare in compagnia, ma con un importante occhio di riguardo per il benessere ambientale.

“Quello che vorremo trasmettere – spiega la portavoce di “Vieni con me”, Porzia Lagattolla – è un messaggio di unione, pace, divertimento e speranza, per l’ambiente e per il nostro futuro, siamo pronti a dare il buon esempio”.

