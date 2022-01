Su tutta la Puglia gennaio si conferma il mese più freddo dell’anno. In vista dei giorni della merla, quelli considerati tradizionalmente l’inizio del passaggio tra inverno e primavera, i portali di previsioni meteo riportano un brusco calo delle temperature anche a Bari.

In particolare la settimana si apre il 24 gennaio con l’arrivo di un fronte freddo, con una vasta depressione ricolma di aria gelida, a partire dalle regioni adriatiche. Ma sarà martedì 25 gennaio a far toccare il minimo delle temperature: zero gradi nella mattina e percepita che potrà toccare addirittura fino a -5 gradi. Non è esclusa la possibilità di neve sui settori adriatici del Centro-Sud, con il rischio di locali fioccate su zone collinari di Molise, Puglia e anche alla Basilicata.

