Nella giornata di ieri la Polizia municipale ha “intimato” la immediata rimozione del chiosco al titolare della rivendita di giornali sita in Via De Giosa con angolo Via Imbriani, cioè una delle poche edicole ancora presenti nel centro cittadino.la denuncia è di Vito Michea, presidente del Sinagi Puglia, il sindacato dei giornalai.

“Un provvedimento di rimozione irrazionale ed incomprensibile, in quanto assunto nel pieno di uno stato di emergenza nazionale e peraltro nel confronti di una edicola che è collocata nella medesima posizione da più di un cinquantennio. Si chiede pertanto al Sindaco di Bari u – si legge in una nota – immediato intervento al fine di sospendere il provvedimento di rimozione ed di annullare eventuali sanzioni amministrative correlate allo stesso”. (Foto google)

