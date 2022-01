Al via la manutenzione dei Cercis, comunemente chiamato ‘albero di Giuda’, in corrispondenza delle attività commerciali di corso Mazzini nel rione Libertà. I lavori proseguiranno per circa una settimana. Tramite una nota, il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, illustra la tempistica e l’utilità dei lavori cominciati nella giornata odierna.

“Tanti commercianti non confidavano più in questo intervento – spiega Leonetti – in realtà lo avevamo concordato con il settore giardini di procedere nel mese di gennaio con questo intervento, in modo da non creare interferenze con gli addobbi e le vendite natalizie”.

Lo slittamento dei lavori è legato anche alla stagione, la potatura di questi alberi può avvenire solo nei mesi freddi. La Multiservizi, incaricata delle operazioni, aveva già avviato altri lavori nella stessa zona. “L’argomento potature risulta essere molto delicato perché, il tempo utile per eseguirle, è legato alle stagioni fredde e non si può sforare – spiega il presidente – contestualmente la Multiservizi ha ultimato le potature dei platani iniziati nel mese di dicembre sulla stessa strada. Oggi passeggiare su corso Mazzini, ha una luce diversa”.

