Il via libero è arrivato a dicembre 2020, i lavori sono cominciati a pieno ritmo per riuscire a consegnare a stretto giro un nuovo supermercato Lidl alla città che si va ad aggiungere a quello inaugurato a novembre 2019 in via San Giorgio Martire, vicino al Ponte Adriatico.

Il punto vendita si estenderà su più di 2000 metri quadri, quasi la metà per il reparto alimentare, darà lavoro a 17 persone e sorgerà nel cuore del quartiere Libertà.

