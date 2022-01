Tragedia oggi in piazza Garibaldi a Bari: un senzatetto è stato colto da malore ed è morto. L’allarme è scattato verso mezzogiorno, ad accorgersi di quanto stava accadendo un passante. Allertati i soccorsi, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri per le procedure di identificazione. “Dramma in piazza Garibaldi: colto da malore, senzatetto muore nei giardinetti. “E’ una sconfitta per tutti”, commenta il consigliere comunale di Fratelli di Italia, Filippo Melchiorre.

(foto repertorio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.