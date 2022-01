Vittoria di Cgil e Fiom Bari, il giudice Vincenzo Tedesco ha accolto il ricorso nei confronti dell’azienda Brsi. Lavoratori e lavoratrici non dovranno più trasferirsi da Bitritto in Sicilia. Il giudice ha dato ragione ai sindacati: il trasferimento forzato di circa 100 dipendenti (per lo più donne) dell’azienda informatica Brsi, dunque non avverrà.

“Ringraziamo le lavoratrici e i lavoratori che ci hanno dato fiducia e che noi abbiamo sostenuto nella lotta iniziata a metà novembre con lo sciopero – dichiarano Gigia Bucci Segretaria Generale Cgil Bari e Ciro D’Alessio, Segretario Generale Fiom Bari – si tratta di una sentenza storica per tutti i lavoratori vittima di questo genere di operazioni”.

