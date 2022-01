Riunione a Roma del sindaco Antonio Decaro con il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini alla presenza dei direttori del Ministero, e degli amministratori delegati di Anas e di RFI per fare il punto su una serie di progetti strategici relativi al sistema di mobilità della città di Bari e dell’area metropolitana oggetto di finanziamento PNRR.

La discussione ha riguardato anche progetti che hanno una valenza su scala metropolitana: come l’allargamento della SS 172, la variante della SS 16, le ciclovie dell’acquedotto e adriatica e la riqualificazione delle stazioni dell’area Metropolitana. Alcuni dei progetti sono in fase di cantierizzazione ( terminal Bus – modifiche della linea Bari -Bitritto – nodo ferroviario a sud di Bari – scalo Lamasinata, soppressione passaggi a livello in molti comuni), per altre opere è stato condiviso lo stato di avanzamento della progettazione o delle procedure di gara (camionale, variante ferroviaria a nord di Bari).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.