Sono davvero molteplici le circostanze che possono portare sia un privato sia un’impresa ad avere bisogno di un veicolo commerciale. Nel caso dei cittadini, l’esempio più eclatante è senza ombra di dubbio quello del trasloco: quando ci si muove da un immobile a un altro infatti, è difficile riuscire a trasportare mobili, elettrodomestici ed elementi di arredo ricorrendo a una normale autovettura.

Se invece si parla di aziende, gli esempi crescono potenzialmente a dismisura: sono tantissime infatti le attività che, ogni giorno, hanno bisogno di raggiungere i propri clienti in maniera tanto veloce quanto capillare.

Si consideri infatti che, grazie a internet, in questo momento storico i prodotti e i servizi come il noleggio, si sono diffusi su scala nazionale, se non addirittura globale: grazie alle possibilità del web un imprenditore ha la possibilità di rivolgersi a clienti in tutto il mondo.

Ad esempio, sono molte le aziende che hanno la necessità di utilizzare dei veicoli commerciali per le proprie attività e scelgono di noleggiarli in modo da ottimizzare i tempi e i costi ad essi associati.

Naturalmente, è importante affidarsi a realtà qualificate che siano in grado di supportare il cliente nella scelta della soluzione più idonea alle proprie esigenze. Per esempio, è possibile richiedere il servizio di Noleggio Furgoni di Giffi, player di riferimento nel settore attivo su gran parte del territorio nazionale, che mette a disposizione degli utenti un’ampia gamma di veicoli commerciali dei migliori marchi.

Quale veicolo commerciale scegliere

I veicoli commerciali messi a disposizione da Giffi Noleggi sono adatti a una tipologia incredibilmente vasta di operazioni. Si va infatti dai furgoni più classici a mezzi movimento terra, da centinati con/senza pedana a pulmini dotati di addirittura 9 posti a sedere, passando per camioncini con cassone ribaltabile in dotazione e gru, furgoni refrigeranti e tanto, tanto altro ancora. Tutto sta dunque nel capire quale sia il mezzo più adatto alle proprie esigenze.

Chi cerca un mezzo agile e performante potrebbe optare per un modello stile mini van NV200: un mezzo capace di caricare quasi 800 chili e di trasportare fino a due persone a bordo, occupando appena 166 centimetri di larghezza passo ruote. Allo stesso modo, chi ha bisogno di una capacità di carico superiore, potrebbe preferire un furgone cubo centinato: un mezzo “monstre”, con una portata di 1.300 chili e una portata della sponda idraulica di addirittura 10 quintali.

Il vantaggio di richiedere un servizio di noleggio furgoni professionale

L’offerta di Giffi Noleggi è altamente competitiva non solo dal punto di vista del parco mezzi. L’azienda infatti è presente in centinaia di città italiane: si va dalle grandi metropoli (Roma, Milano, Bologna, Firenze ecc.) ai comuni di dimensioni più modeste, passando addirittura per paesini, frazioni e aree industriali. A ciò si aggiunga che in tutte le sedi Giffi Noleggi i mezzi disponibili sono dotati di attrezzatura di altissimo livello.

A prescindere dalla scelta infatti, il veicolo indicato sarà dotato di aria condizionata di serie, di chiusura centralizzata con radiocomando e di alza cristalli elettrici. Ma non solo: i mezzi Giffi Noleggi montano infatti anche una radio con lettore mp3, dotata di porta USB e di un kit vivavoce bluetooth che permetterà al conducente di parlare alla guida in assoluta sicurezza.

A proposito di sicurezza, è importante ricordare che la flotta di Giffi Noleggi monta ABS, ASR e FAP di serie. Per questa azienda, infatti, un parco mezzi sicuro non si limita a tutelare conducente e passeggeri, ma contribuisce, nel suo piccolo, anche alla tutela del mondo circostante.

