E’ scomparso a 58 anni Prospero Petroni, consulente finanziario barese appassionato di corsa. Fatale il contagio con il Covid, avvenuto lo scorso 10 gennaio, mentre era in visita dalla compagna a Tsibilisi, in Georgia.

Petroni, iscritto alla società sportiva Asd Atletica Bitritto, era da anni attivo nel circuito agonistico podistico. Il Covid non gli faceva paura, Petroni aveva infatti scelto di non vaccinarsi. Dopo il contagio però non ha avuto scampo. Il podista, nel giro di pochi giorni dopo il ricovero in Georgia, è morto. Tanti i messaggi di cordoglio per salutare l’uomo molto conosciuto nell’ambito sportivo del running.

