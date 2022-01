Corsi di studio innovativi, quadriennali, dedicati alla transizione ecologica e al marketing digitale. Dal prossimo anno scolastico 2022/2023, due scuole di Bari (Iss Romanazzi e Marconi) hanno approvato la sperimentazione di un percorso quadriennale del Liceo delle Scienze Applicate. I quattro anni creano un vantaggio da poter spendere prima all’università e in seguito nel mondo del lavoro.

L’Iss Marconi farà parte dei 28 licei italiani votati alla Transizione Ecologica e Digitale. Il via libera all’istituzione di questi percorsi è arrivato il 21 gennaio, guidati dall’Iss Ettore Majorana di Brindisi, per lanciare una proposta formativa tutta incentrata sulla sfida della salvaguardia del pianeta. Con una vocazione internazionale, certificazioni linguistiche all’interno del percorso curricolare ed esperienze estive all’estero. – QUI MAGGIORI INFO

L’Iss Romanazzi a sua volta è fra gli Istituti autorizzati ad attivare una classe sperimentale del percorso quadriennale del Tecnico Economico: “amministrazione, finanza e marketing con specializzazione in sistemi informativi aziendali”. Il progetto infatti si basa sull’idea di formazione di figure professionali, tra cui quella del Developer 4.0 e Cybersecurity Manager. Nel percorso quadriennale si potrà acquisire un diploma tecnico economico in Amministrazione Finanza e Marketing e, contemporaneamente, una specializzazione in sistemi informativi aziendali. – (orientamento@istitutoromanazzi.edu.it)

