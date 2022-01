Due interventi a sostegno di persone in difficoltà nella stazione di Bari. Nell’ultima settimana, la Polizia ferroviaria di Bari sono efficacemente intervenuti in due occasioni: nella prima hanno hanno rintracciato e posto al sicuro una ragazza minorenne, di cui era stata segnalata la scomparsa.

La Polfer è anche intervenuta per assistere un cittadino spagnolo in difficoltà, mettendolo in contatto con il proprio Consolato. Interventi inseriti nella rete di controlli effettuati anche nelle altre stazioni pugliesi, della Basilicata e del Molise, e sui treni, che hanno coinvolto 4.379 persone, portando a indagare cinque persone a vario titolo.

