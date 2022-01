Proseguono i lavori sulle strade della città. A darne notizia è il sindaco di Bari, con un post pubblicato sui social.

“In questi giorni – scrive il sindaco – le aziende stanno lavorando sul nuovo spartitraffico di via Caldarola, dove siamo riusciti a salvare circa 200 pini e contemporaneamente evitare che le radici possano ancora distruggere la strada, nel quarto Municipio tra Carbonara e Ceglie, in via Trisorio Liuzzi, via Manzari e via Quaranta” – ha sottolineato.

Oggi le aziende incaricate da Aqp hanno riasfaltato via Marchese di Montrone, mentre nei prossimi giorni i mezzi si sposteranno invece su via Livatino, nei pressi del Famila. Lunedì mattina partiranno gli asfalti sulle strade di San Pio nel quinto Municipio. “In queste ore – ha concluso il sindaco – Acquedotto Pugliese sta verificando la possibilità di cominciare ad asfaltare i primi isolati di via Crispi”.

Foto Facebook

