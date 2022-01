Seconda giornata di votazioni con fumata nera per il Colle. Anche oggi prevale la scheda bianca. La somma di schede bianche, nulle e voti isolati riguardanti vari candidati ha escluso infatti la possibilità di raggiungere il quorum di 673 voti nella giornata di oggi.

Per le prime votazioni, ricordiamo, è necessario un quorum dei due terzi dell’assemblea. Il quorum però non è stato raggiunto. Tra i nomi spuntati oggi Draghi, Cartabia, Bertolaso, Berlusconi (che ha già rinunciato alla corsa in carica) ma anche Bossi, Maddalena, Conte e il presidente della Repubblica uscente, Sergio Mattarella. Prevalgono schede bianche o nulle.

Foto screen diretta

