“La vigente disciplina – spiega Luigi d’Ambrosio Lettieri, presidente Ordine dei Farmacisti di Bari Bat – non esclude che un soggetto positivo al Covid-19 si rechi in farmacia o in un laboratorio autorizzato e si sottoponga alla esecuzione del tampone esibendo illecitamente la tessera sanitaria di persone già risultate positive. In questo modo viene certificata l’infezione e si ottiene, dopo dieci giorni e tampone positivo, un green pass da guarigione, evitando così la vaccinazione”. L’Ordine interviene in merito all’indagine della Procura su presunti tamponi falsi eseguiti per fare scattare il green pass in alcune farmacie di Bari e provincia.

“La conferma di tale gravissimo rischio di elusione delle norme in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 viene dalla lodevole attività investigativa delle autorità competenti di polizia giudiziaria impegnate a smascherare gli autori di atti criminali che escludo possano coinvolgere farmacie <compiacenti>. In base alle vigenti disposizioni, infatti, oggi le farmacie eseguono il tampone antigenico acquisendo solo la tessera sanitaria del richiedente”, continua Lettiera.

“Per evitare ogni forma di illecito e abuso occorrerebbero, a nostro avviso – conclude – due sole misure: l’introduzione immediata dell’obbligo di accertamento dell’identità del soggetto che si sottopone al tampone e l’introduzione di aggravanti che consentano di irrogare sanzioni più severe a carico di irresponsabili mascalzoni che mettono a rischio la salute pubblica”.