Vola il prezzo dei carburanti in seguito alla crescita del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Il prezzo medio della benzina in modalità self si è portato su un nuovo record di 1,778 euro al litro. Ai massimi da settembre 2013: in aumento di 2,43 centesimi.

Anche il gasolio sale a 1,647 euro al litro (+2,69 centesimi). Stabile il Gpl a 0,816 euro. Il costo dal distributore può raggiungere anche i 2 euro al litro col servito, in particolare la benzina è al 20,4% in più rispetto ad un anno fa ed il gasolio il 22,3% in più.

