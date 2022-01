La Fondazione Petruzzelli ha due nuovi direttori stabili che sostituiscono il maestro Giampiero Bisanti, nominato direttore musicale dell’Opéra Royal de Wallonie di Liegi. Si tratta di Giacomo Sagripanti e Hansiorg Albrecht.

Il primo, ritenuto tra i più interessanti direttori d’orchestra della nuova generazione, ha ricoperto numerosi incarichi all’estero, tra l’altro a Lubecca e Parigi. In Puglia ha collaborato con il Festival della Valle d’Itria e con il Petruzzelli. Il secondo, un organista di Dresda, ha cominciato i suoi studi nella Germania dell’Est e poi, specializzatosi, ha ricoperto numerosi incarichi in Germania e in Europa. La loro collaborazione con il Petruzzelli avrà una durata di due anni.

