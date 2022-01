A Madonnella un furgone ha sbandato in via Dalmazia, finendo sul marciapiede e abbattendo i paletti di protezione. E’ successo questa mattina. A pochi metri di distanza c’era un pedone che fortunatamente non è stato travolto. L’impatto con i paletti è stato violento, numerosi residenti sono scesi in strada. Il mezzo si è dileguato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.