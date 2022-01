Proteste dal San Paolo per la mancata manutenzione di alcune strada. “Caro sindaco di Bari ingegnere Antonio Decaro, egregio presidente del terzo municipio signor Nicola Schingaro, mentre vi beate nel dare notizie di lavori in corso per il ripristino di strade e marciapiedi, al San Paolo ad oggi non sappiamo quante ruote di auto hanno subito danni”, si legge in un post di denuncia sulla pagina Facebook del sindaco.

“Ci troviamo in via Cacudi, da tempo queste buche ci sono e si allargano ancora di più. Invece di spendere 150 mila euro per Via Vitulli che non aveva niente di rotto, a differenza di via Cacudi da tempo in questo stato – continua la denuncia – tale somma poteva essere usata per lavori più urgenti. Continuo a chiedere se la somma destinata per strade e marciapiedi al terzo municipio finisca con i 714 mila euro tutti per Via Glomerelli , Via Buozzi e Viale Europa, o ci sono altri soldi per il 2022 da usare per questi disagi?”.

