Spazio Murat e Puglia Design Store aprono le loro porte a SOU, la Scuola di Architettura per Bambine e Bambini. Venerdì 28 Gennaio alle 18.30 verranno presentati il metodo, il tema e il calendario in un Open Day aperto a tutti coloro che vogliono partecipare. Per iscriversi è necessario mandare una mail a info@spaziomurat.it

Per bambine e bambini dai 7 ai 12 anni. SOU è la Scuola di Architettura per bambini, la prima in Italia, la seconda al mondo. È specializzata in attività̀ educative dopo scuola, legate all’urbanistica, all’architettura e all’ambiente, alla costruzione di Comunità̀, ma anche all’arte, al design, all’agricoltura urbana e all’educazione alimentare. SOU nasce all’interno di Farm Cultural Park, uno dei centri culturali indipendenti più influenti del mondo culturale contemporaneo e uno dei progetti più effervescenti di ripensamento e rinascita di città moribonde, da un’idea di Andrea e Florinda, una coppia di professionisti, che avevano e hanno grande passione per la cultura del contemporaneo e il grande sogno di migliorare piccole porzioni di mondo.

L’esperienza di SOU_Scuola di architettura per bambine e bambini inizia quattro anni fa, con la missione di stimolare la riflessione, la progettazione e l’azione per un miglioramento della società, ma anche di promuovere ed educare a valori di accoglienza, partecipazione, tolleranza e solidarietà, generosità e impegno sociale. L’obiettivo è abituare i bambini alla libertà del pensiero, alla magia della creatività, al desiderio di rendere possibile l’impossibile e di realizzare i propri sogni. Tutti valori condivisi dall’incessante lavoro che Spazio Murat sta portando avanti ormai da tempo ed è per questo che siamo contenti di lanciare questo progetto anche a Bari all’interno di Spazio Murat.

Per questo il nostro invito è rivolto non solo ai genitori, ma anche ai policy maker, ai professionisti e alle professioniste, alle associazioni e a quanti vogliano iniziare a ragionare con noi per lo sviluppo futuro di questa esperienza che speriamo sia il più coinvolgente possibile. Durante l’Open Day sveleremo anche il nome del primo professionista che terrà la prima lezione dell’11/02. Per la partecipazione sono necessari l’iscrizione alla mail info@spaziomurat.it e il Super Green Pass.

