Malore improvviso per il consigliere comunale di Casamassima, Michael Barbieri, scomparso nella notte. A darne notizia il sindaco Giuseppe Nitti in un messaggio in cui non ha nascosto il dolore per quanto accaduto.

“Siamo sconvolti e profondamente addolorati” – ha scritto sui social – nella notte è purtroppo venuto a mancare il giovane Consigliere Comunale, ma soprattutto l’amico, Michael Barbieri. Una notizia tremenda, che ci lascia senza parole. In questo momento di immenso dolore il nostro pensiero e il nostro abbraccio fraterno vanno alla famiglia e a tutte le persone che hanno conosciuto e amato Michael, una persona davvero straordinaria!

Le bandiere del Municipio sono a mezz’asta e sarà proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani” – ha concluso.

Barbieri, 42enne, lascia moglie e figlia. Ex caporal maggiore capo scelto dall’Esercito aveva partecipato a diverse missioni di pace in Kosovo, Lituania e Afghanistan. Tanti i messaggi di cordoglio per ricordarlo e rimarcare la sua personalità pacata ed educata. Barbieri, scrivono in tanti, era sempre disponibile e pronto a mettere al primo posto gli altri. Il rito funebre si celebrerà domani mattina alle ore 11 in Chiesa Madre.

Foto Facebook Amo Casamassima

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.